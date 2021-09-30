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Стало відомо ім'я українського військового, якого найманці Путіна убили на Донбасі

21:52 30 вересня 2021
Стало відомо ім&#39;я українського військового, якого найманці Путіна убили на Донбасі

У мережі назвали ім'я українського військового, який 30 вересня загинув на передовій на Донбасі. Ним виявився уродженець Дніпропетровщини, 39-річний Олексій Стрижак.

Зеленодольська міська територіальна громада на сторінці в Facebook опублікувала фото загиблого земляка.

«30 вересня о зоні проведення ООС, захищаючи свою Батьківщину, загинув наш земляк — військовослужбовець Стрижак Олексій Володимирович, 1982 року народження. Серце Олексія зупинилося. Але Герої не вмирають! Вони будуть жити до тих пір, поки ми про них пам'ятаємо!», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 28 вересня на полігоні під Києвом отримав смертельні травми боєць Національної гвардії, 24-річний уродженець Сокальського району Львівської області Роман Олекса.

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