Не Кирилівка і не Залізний Порт: Зеленський назвав місто, яке має стати пріоритетним курортом України

Одеса, стала найдорожчим курортом України в нинішньому сезоні, в майбутньому може отримати пріоритетний курортний статус в нашій країні, а відпочинок в місті витримає конкуренцію з популярними серед українців курортами в Туреччині, Єгипті, Хорватії або Греції. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив під час виступу на Конгресі місцевих і регіональних влад 30 вересня.

При цьому він підкреслив, що для цього потрібно буде реалізувати чимало інфраструктурних проектів, привівши до ладу всі фасади, центральні вулиці і набережну.

«Якщо будуть прекрасні інфраструктурні проекти, всі фасади, центральні вулиці і набережна в Одесі зроблені на найвищому рівні, то, я впевнений, … гроші не будуть їхати до Єгипту або Туреччини, Хорватії, Греції — ці гроші в більшості своїй будуть залишатися в Україні. Це важливо, щоб в умовах вибору пріоритети були в Україні «, — сказав глава держави, якого цитує УП .

Також він висловився за розробку державної програми розвитку Одеси, яка в т. ч. передбачатиме вирішення проблеми забезпеченості міста питною водою.

Окремо президент запевнив — пріоритетність Одеси як курорту не означатиме відсутність уваги держави до інших курортів — і «в Західній Україні, і в центрі, і в Херсонській області».

Нагадаємо, раніше в мережі порівняли ціни і умови відпочинку на найпопулярніших курортах України і Туреччини — Одеси і Анталії.

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