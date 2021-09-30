Україна відновлює залізничне сполучення з Польщею: названа дата відправки першого потягу до Перемишля

Невдовзі після того, як у Польщі вирішили відновити міжнародний залізничний рух (залишивши заборону для Республіки Білорусь), в «Укрзалізниці» повідомили, що перший потяг у польському напрямку відправиться в рейс 10 жовтня.

«Укрзалізниця» 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. Це стало можливим завдяки домовленості української і польської сторони і співпраці польської залізничної адміністрації", — йдеться у повідомленні.

Квитки на потяг, який відправиться за маршрутом Київ — Перемишль, стануть доступними з 1 жовтня. Їх можна придбати на сайті booking.uz.gov.ua і у касах вокзалів.

Відзначається, що потяг «Інтерсіті +» складатиметься з вагонів виробництва Hyundai Rotem.

В «УЗ» нагадали, що раніше за сприяння залізничних адміністрацій країн Європи вже було відновлено міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

Нагадаємо, що до припинення сполучення через пандемію коронавірусу між Україною і Польщею курсували такі поїзди:

швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ — Перемишль;

№ 36 Одеса — Перемишль;

№ 67 Київ — Варшава;

№ 51 Львів — Вроцлав;

безпересадочні вагони Київ — Вроцлав.

Нагадаємо, що Польща відкрила кордон для туристів з України на початку вересня, залишивши низку «ковідних» вимог до тих, хто в'їжджає.

Фото «УЗ».

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter