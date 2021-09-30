Кабмін представив план з 5 кроків по «стабілізації» тарифів на опалювальний сезон

Уряд України розробив поетапний план стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги, що складається з п'яти етапів. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який констатував 90% -ву готовність до опалювального періоду.

«Уряд розробив план з п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон в цьому році», — сказав глава уряду, озвучивши всі п'ять кроків:

запровадження фіксованої ціни на газ (завдяки річного тарифу ціна ресурсу для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубометр)

внесення змін до бюджету-2021 задля збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року

зниження ціни на електроенергію з 1 жовтня для 80% українських сімей до 1,44 грн за кВтг

наявність в підземних газосховищах майже 19 млрд кубометрів газу, необхідних для для стабільного проходження опалювального періоду

підписання меморандуму з місцевою владою про незмінність тарифів на опалення в порівнянні з минулим опалювальним періодом.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський держави запевнив, що незважаючи на зростання світових цін на енергоносії, для українських споживачів ціни залишаться стабільними як мінімум до кінця опалювального сезону. Глава держави уточнив також, що тарифи зафіксували завдяки роботі Кабміну, «Нафтогазу» і Асоціації міст України.

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