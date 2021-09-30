«Ми купили з мамою COVID-сертифікати за 8 тисяч гривень»: як працює нелегальний ринок торгівлі сертифікатами та чи можна це зупинити

Кілька місяців тому «ФАКТИ» розповідали про те, як українці масово купують фальшиві довідки з результатами тестів на COVID-19. Виробники підроблених документів почувалися настільки привільно, що не боялися у вільному доступі розміщувати оголошення про свої послуги. Пропозиції купити фальшивий результат ПЛР-тесту можна було без проблем знайти за першим же гугл-запитом. І якщо ще влітку купівля такої довідки була послугою, що мала, напевно, найбільший попит на чорному ринку підроблених медичних документів, то тепер запити інші. Дедалі більше українців хочуть придбати COVID-сертифікат. Замість того щоб абсолютно безкоштовно вакцинуватися від коронавірусу (а зараз така можливість є абсолютно в усіх), люди, залякані фейками та страшилками про вакцинацію, готові звертатися до шахраїв і платити чималі суми за фальшиве свідоцтво про вакцинацію. Хтось це робить, щоб не втратити роботу, хтось — щоб мати можливість виїхати за кордон. Здавалося б, як можна підробити COVID-сертифікат, якщо це не просто папірець, а згенерований в додатку «Дія» документ? Проте спосіб є. Але коштує така підробка в рази дорожче за звичайний паперовий, що не внесений до бази helsi. me, документ. «ФАКТИ» з'ясовували, як працює нелегальний ринок торгівлі сертифікатами та чи можливо зупинити цей нині успішний бізнес.

«Я не те щоб була переконаним антивакцинатором, але злякалася…»

Якщо для покупки фальшивого результату ПЛР-тесту на коронавірус досить одного гугл-запиту, то з COVID-сертифікатами інша справа. За запитом «купити COVID-сертифікат» не випаде жодного посилання. Ці послуги українці шукають у телеграм-каналах, де подібних пропозицій аж надто.

Сьогодні існують дві схеми. Перша — старий перевірений спосіб підробки паперового документа, в цьому випадку міжнародного свідоцтва про вакцинацію, яке видає сімейний лікар. Продавці таких сертифікатів не приховують, що це буде лише папірець з печатками. На вигляд точно такий, як видають тим, хто дійсно вакцинувався, але при цьому до бази helsi. me інформація про вакцинацію внесена не буде. Вартість такої довідки — в межах тисячі гривень. Замовник називає шахраям свої дані та протягом одного-двох днів одержує поштою фальшивий документ. Розрахунок післяплатою.

Друга схема значно складніша та дорожча. Продавці за гроші обіцяють внести дані про вашу нібито вакцинацію до системи helsi.me. Доступ до системи мають тільки лікарі, тому без їхньої участі тут точно не обходиться. У шахраїв, які організовують процес, умова — гроші вперед. Хтось просить перерахувати на банківську карту, хтось — розрахуватися біткойнами. Ми знайшли таку пропозицію у телеграмі та почали листуватися з продавцем фальшивого сертифіката.

«Це буде офіційний паспорт вакцинації від COVID-19 з занесенням до helsi. me та з відображенням у всіх базах. Ціна — 2 750 гривень. Види вакцин: AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, Moderna. Перше щеплення — заднім числом, друга — в день оплати. Відображення в „Дії“ протягом декількох годин (не як в інших селерів протягом декількох днів)», — розповів нам умови продавець.

Уточнюю, чи надішлють мені й паперовий сертифікат.

«Ні, сертифікат видає виключно ваш сімейний лікар, а не хтось інший. Ми надаємо послуги додавання вакцинації в helsi. me, після чого можна отримати сертифікат як у лікаря, так і в „Дії“, — відповів продавець і уточнив алгоритм подальших дій. — Ви попередньо відправляєте свої дані: ваші ПІБ, місце реєстрації, номер ІПН, серію та номер паспорта, номер мобільного телефону. Ми перевіряємо, чи підходять вони для оформлення сертифіката. Ви платите 2 750 гривень на банківську карту. Вибираєте варіант оформлення: перший укол заднім числом, другий — актуальною датою та отримуєте сертифікат наступного дня. Або перший укол актуальним числом, другий через 21 день, отримуєте сертифікат через 21 день».

Телеграм-канал, де пропонували сертифікат про вакцинацію

Продовжувати експеримент і замовляти сертифікат я не стала, оскільки вже вакцинована, про що є відомості у базі helsi.me. Але нам вдалося поговорити з людьми, які намагалися купити фальшивий сертифікат. Досвід у всіх був різний. Наприклад, 31-річна Юлія з Маріуполя стверджує, що її обдурили.

— Люди, в яких я ось так замовляла сертифікат, запевняли, що дані будуть в helsi.me. Саме тому я заплатила не тисячу гривень, а близько трьох тисяч, — розповіла «ФАКТАМ» Юлія. — На карту, номер якої мені прислали в телеграм, перевела всю суму. Мені обіцяли протягом трьох діб внести до бази інформацію про мою нібито вакцинацію AstraZeneca та надіслати поштою паперовий сертифікат. Сертифікат дійсно прислали. На жовтому папері, з підписами й двома мокрими печатками. Але тільки в helsi. me ці дані так і не з'явилися. Вийшло, що мені просто продали фальшивий папірець, який я могла б купити втричі дешевше. Я намагалася зв'язатися з менеджером (так вона представлялася), з якою листувалася у телеграмі, але вона, щойно я переказала гроші, перестала виходити на зв'язок.

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Судячи з відгуків в соцмережах, часто буває, що й до отримання папірця з печатками справа не доходить. Шахраї, які гарантували сертифікат з внесенням даних «в усі бази» після переказу грошей, перестають відповідати на дзвінки.

Але деякі все ж купують сертифікати з внесенням до бази. Про те, як зробила таку покупку та чому тепер про це шкодує, «ФАКТАМ» розповіла 34-річна вчителька однієї з київських шкіл. На умовах анонімності жінка погодилася розповісти деталі.

— Я купила такий сертифікат після того, як у школі ще влітку всім сказали вакцинуватися, — каже жінка. — Не те щоб була переконаним антивакцинатором, але злякалася. У соцмережах на цю тему надто багато різної, зокрема страхітливої, інформації. Підігрівали мої страхи родичі й колеги — більшість вчителів в нашій школі теж не хотіли вакцинуватися. Деякі купили сертифікати. І розповіли нам з мамою (мама теж працює вчителем в цій же школі), як це зробити.

Два сертифікати — для себе та мами — коштували близько 8 тисяч гривень.

Люди, залякані фейками та страшилками про щеплення, готові платити чималі гроші за фальшиве свідоцтво про вакцинацію (фото ua.depositphotos.com)

— Я ще доплачувала за терміновість. Гроші надсилала, можна сказати, на село дідусеві — без будь-яких гарантій, — продовжує моя співрозмовниця. — Але все вийшло. Дані про те, що ми з мамою нібито вакциновані Pfizer, дійсно з'явилися в helsi.me. Ми згенерували сертифікати в «Дії», повідомили про це у школі та потрапили до списків вакцинованих.

Чому ж тепер вчителька шкодує про вчинене?

— Ми з мамою були впевнені, що все робимо правильно. Поки півтора тижня тому не захворіла родина моєї сестри, — зізнається жінка. — Раніше серед наших знайомих не було тих, хто б хворів на ковід важко, тому я не особливо побоювалася коронавірусу. А зараз 38-річний чоловік сестри потрапив до лікарні й потребує кисню. Він теж був противником вакцинації та тепер про це шкодує. Після цього мені дійсно стало страшно — за себе та особливо за маму, у якої є хронічні захворювання. Зараз би вже пішла та вакцинувалася. Але тепер це неможливо, адже в helsi. me є дані про те, що я нібито отримала щеплення. Тому ні мені, ні мамі вакцина тепер не призначена.

Лікаря, який, судячи з документів, вакцинував мою співрозмовницю, вона в очі не бачила. Все було зроблено через посередників. Але іноді, як стало відомо «ФАКТАМ», пропозицію внести до бази неправдиві дані про вакцинацію можна почути прямо від медпрацівників у поліклініці. При цьому саму вакцину при вас виллють у раковину.

Послуги лікарки, яка вносила неправдиві дані до електронних реєстрів, коштували 6 тисяч гривень

— Особисто до мене з такими проханнями не зверталися, але я не раз чула про ці схемах, — розповіла «ФАКТАМ» сімейна лікарка з Києва Дарина Дмитрівська. — Більшість моїх пацієнтів вакциновані від чого тільки можна (зрозуміло, й від ковіду теж), тому їм би й в голову не прийшло ставити мені такі запитання. Але нещодавно мені в соцмережі написав один чоловік — мовляв, ви ж сімейна лікарка? А чи не підкажете, як можна отримати COVID-сертифікат і при цьому не вакцинуватися? Це навіть звучить абсурдно: замість того щоб безплатно отримати вакцину й тим самим захистити себе і тих, хто людину оточує, вона готова платити гроші за фальшиві сертифікати.

— Чому деякі лікарі зважуються на такі злочини? Виключно заради грошей чи за переконаннями?

— Необхідно розуміти, що лікарі такі ж люди, як і всі інші. Серед них теж є люди з різним інтелектом, з різною здатністю до навчання. І якщо людина працює лікарем, це ще далеко не гарантія її хорошого рівня знань. Серед лікарів, на жаль, багато антивакцинаторів. Часто вони відмовляють своїх пацієнтів від щеплення. Такі лікарі й зважуються на махінації. Виливаючи вакцину в раковину, вони не просто хочуть заробити, але ще й впевнені, що роблять добру справу. Не з чуток знаю, як в одній з київських поліклінік людей, що прийшли на вакцинацію, медсестра запитала: мовляв, ви самі хочете вакцинуватися чи на роботі сказали? І якщо людина відповідала, що сказали на роботі, їй пропонували просто вилити вакцину, а до бази внести дані про те, що пацієнт вакцинований. Це неминуче призведе до спотворення статистики.

Коли ці нібито вакциновані люди почнуть потрапляти до реанімації та вмирати, все буде виглядати так, як ніби вакциновані хворіють у важкій формі. Ми не будемо знати, чи дійсно вони вакцинувалися, чи просто купили сертифікат. Це спричинить нову хвилю фейків про людей, які після двох доз вакцини померли від ковіду. Ні для кого не секрет, що практика підробки документів в нашій країні була завжди. Масово купувалися лікарняні, довідки в університети та військкомати. Але якщо раніше підробка документів була питанням персональної відповідальності, то тепер стала питанням державної безпеки.

Деякі лікарі пропонують просто вилити вакцину, а до бази внести дані про те, що пацієнт вакцинований (фото ua.depositphotos.com)

І питанням репутації нашої країни. Київська турагентка Людмила розповіла «ФАКТАМ», що постійно чує від клієнтів прохання допомогти в підробці сертифікату, щоб виїхати за кордон.

— Коли відповідаю, що не займаюся подібними речами, дивуються: «А ось мій кум звернувся в турагентство, і йому все зробили…» Я навіть спеціально запитала, про яку турагенцію йдеться, і передала ці відомості в поліцію, — каже Людмила. — Через підроблені ПЛР-тести, з якими українці регулярно заїжджали або намагалися заїхати в країни ЄС протягом останнього року, нашу країну вже не сприймають серйозно. Саме українців на кордоні найчастіше змушують перездавати тести. Боюся, що скоро й до українських COVID-сертифікатів у цивілізованих країнах не буде жодної довіри. Уявіть, заїжджає в країну начебто вакцинована людина й там тяжко хворіє чи навіть вмирає, при цьому встигнувши заразити велику кількість людей навколо. А потім ще один такий випадок, і ще…

Вже зараз до нашої країни є запитання. Чого тільки вартий приклад 156 ізраїльтян, які нещодавно повернулися з України з негативними ПЛР-тестами та при цьому всі були заражені. Їх цілком обґрунтовано запідозрили в купівлі довідок.

Скоро до українських COVID-сертифікатів у цивілізованих країнах не буде жодної довіри (фото ua.depositphotos.com)

Те, що в Україні продаються фальшиві сертифікати, а вакцини при цьому виливаються в унітаз, в інтерв'ю телеканалу «Київ» підтвердив і координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк. А голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я Михайло Радуцький сказав, що «продаж підроблених тестів і сертифікатів про вакцинацію вже перетворюється на справжню нелегальну індустрію».

То яким же чином розв'язувати цю проблему? За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, Кабмін готує проєкт змін до Кримінального кодексу: підробку ковідних сертифікатів хочуть вивести в окрему статтю та посилити покарання за такі злочини. Зараз, за словами головного санлікаря України Ігоря Кузіна, медпрацівникам, причетним до підробки коронавірусних документів, загрожує ув'язнення терміном до трьох років. Ляшко заявив, що МОЗ першим буде викривати медичних працівників, яких викриють у підробці документів, а силовики вже проводять спецоперації з припинення такої діяльності.

Чи так це насправді? В інтерв'ю «РБК-Україна» Ігор Кузін повідомив про 300 кримінальних проваджень, відкритих за фактом підробки сертифікатів про вакцинацію. Наприклад, у прокуратурі Києва «ФАКТАМ» розповіли про викриття схеми, організованої 54-річним киянином і співробітниками турфірм, які масово виготовляли фальшиві результати ПЛР-тестів і медкарти про проведення вакцинації проти ковіду.

Затримали також сімейну лікарку в Черкаській області, яка продавала фальшиві COVID-сертифікати за 5 тисяч гривень. Схему підробки COVID-сертифікатів днями викрили й на Прикарпатті.

А в Дніпропетровській області нещодавно затримали лікарку, яка вносила неправдиві дані про вакцинацію до електронних реєстрів. Її послуги, як випливає з результатів розслідування, коштували аж 6 тисяч гривень. На затриманні лікарки та її спільника правоохоронці обіцяють не зупинятися — у пресслужбі Дніпропетровського МВС повідомили, що зараз поліцейські встановлюють осіб, які скористалися послугами злочинців.

Покарання не тільки для виконавців, а й для замовників послуги — саме це, на думку багатьох юристів і експертів, дійсно допоможе боротися з масовими фальсифікаціями COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Тому що зараз люди, які замовляють такі послуги, не бояться наслідків. Хоча з приводу підробок ПЛР-тестів вже є одиничні вироки. Наприклад, у вересні Любомльський суд Волинської області оштрафував жінку, яка купила підроблене свідоцтво про вакцинацію, на 5 100 гривень.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що у Кримінальному кодексі з'явиться стаття за підробку COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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