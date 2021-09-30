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COVID-сертифікат можна згенерувати у «Дії», навіть якщо щеплення робилися різними вакцинами

15:26 30 вересня 2021
Ковід-сертифікат

COVID-сертифікат, який можна отримати через додаток «Дія» як в електронному, так і у паперовому вигляді, зробили доступним і для українців, які вакцинувалися різними препаратами.

«Відтепер можна згенерувати COVID-сертифікат, навіть якщо у вас „мікс“ вакцин», — відзначають в «Дії» .

Ця послуга доступна громадянам, якщо:

  • Перша доза — AstraZeneca / CoviShield, Moderna або Comirnaty / Pfizer-BioNTech.
  • Друга доза — Moderna або Comirnaty / Pfizer-BioNTech.

Щоб отримати сертифікат, необхідно:

  • оновити додаток в AppStore або Google Play;
  • вибрати у меню «Послуги», далі «COVID-сертифікати», а потім «Отримати сертифікат»;
  • підписати угоду на передачу даних «Дія.Підпис».

Коли додаток знайде інформацію про вакцинації у реєстрах, сертифікат відразу ж «підтягнеться».

Раніше повідомлялося, що в Нацполіціі перевірятимуть справжність паперових і електронних COVID-сертифікатів під час можливого локдауну — для цього вже розроблено спеціальне програмне забезпечення.

Фото зі сторінки «Дії» у соціальних мережах.

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