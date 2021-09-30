Українська делегація в ТКГ підтримала можливість повернення до очних зустрічей, але не в Мінську — Костін

Засідання Тристоронньої контактної групи по Донбасу (ТКГ), які вже тривалий час проходять в режимі онлайн, можуть поновитися в форматі очних зустрічей.

Про це в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заявив очільник комітету Верховної Ради з питань правової політики і представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін.

За його словами, на даний час вже йдуть відповідні консультації, але мови про повернення очних зустрічей в Мінську немає.

Костін відзначив, що українська сторона наполягає на тому, що Мінськ не підходить як майданчик для таких переговорів. Крім того, повинна бути забезпечена безпека всіх учасників, незалежність і конфіденційність.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі розпочала свою роботу влітку 2014 року. Протягом семи років представники України, РФ та ОБСЄ зустрічалися і обговорювали питання відведення озброєння, обміну полоненими, встановлення режиму тиші, ремонту інфраструктури на прифронтових і окупованих територіях і інші.

Під час загострень на фронті скликалися екстрені засідання ТКГ.

Росія та представники так званих «ДНР» і «ЛНР» часто зривали засідання й висували Києву ультиматуми.

Раніше глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що домовитися з Росією щодо врегулювання ситуації на Донбасі в тому статусі, в якому вона себе бачить і які завдання вона собі ставить, практично неможливо.

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