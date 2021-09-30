Ціни в Донецьку на порядок вище, ніж у Росії: розповідь жителя окупованої території

Ціни на продукти і товари на тимчасово окупованих територіях Донецької області на порядок вищі, ніж у Росії, куди люди їздять на закупівлі.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів корінний донеччанин, який залишився в ОРДО і наразі мешкає у Донецьку. Він зізнався, що намагається покупати в російських дешевих оптових мережах будь-яку дрібницю та продукти, проте якість останніх погана.

«Якість продуктів огидна. Молоко, сир, масло, сири — суцільно замінники. З сиру, який кілька годин полежить на повітрі, виступають крапельки жиру. Натуральну молочну продукцію і в Росії, і у нас знайти нереально. Хіба що на ринку у селян. Всі запитують українські продукти», — розповідає він і додає, що продукції з України на полицях практично немає, але її все одно шукають.



За його словами, «деенеровская» пенсія — копійки, та й її, за чутками, після виборів до Держдуми хочуть зменшать. Його мати отримує пенсію у розмірі 5600 рублів (2050 гривень), приблизно така ж сума необхідна, щоб сходити на ринок.

Донеччанин розповів, що наразі на окупованих територія чекають на чергове підвищення тарифів на комуналку, додавши, що влітку їх підвищували на 17 відсотків: кубометр води коштує 21,2 рубля (7,6 гривні); опалення — 12,51 рубля (4,59 гривні) за квадратний метр протягом всього року; кубометр гарячої води — 65,82 рубля (22,1 гривні); кіловат електроенергії — 1,20−1,63 рубля (44−80 копійок) у залежності від споживання — до 150 кіловат або більше, кубометр газу — 2,7−3 рубля (0,99−1,10 гривні) — теж залежить від перевищення норми.

«Зараз знову чекаємо підвищення тарифів. Козиря „зате у нас комуналка дешева“ у „влади“ вже немає», — додав він.

Повний текст матеріалу з розповіддю про життя на окупованих територіях «Навіщо підставляти себе і свою сім'ю заради України, якій ми не потрібні?»: розповідь жителя Донецька про життя у так званій «ДНР» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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