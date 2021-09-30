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Україна

Тарифи на тепло та гарячу воду для населення не будуть зростати, — Зеленський назвав умову

14:04 30 вересня 2021
платіжки

Тарифи на комунальні послуги для населення до кінця опалювального сезону підвищуватися не будуть. Про це під час Конгресу місцевих і регіональних влад заявив президент Зеленський.

Глава держави запевнив, що попри зростання світових цін на енергоносії, для українських споживачів ціни залишаться стабільними.

«До кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть підвищуватися», — сказав президент.

За його словами, попри ринкові зміни, коливання, тиск інших держав, не дивлячись ціну вище 1000 доларів за тисячу кубометрів газу, на українцях це не позначиться.

Президент уточнив, що тарифи зафіксували завдяки роботі Кабміну, «Нафтогазу» та Асоціації міст України.

Зеленський зазначив, що зараз найважливіше питання — підготовка до опалювального сезону.

Більш детально, що чекає українців найближчим часом, в матеріалі «ФАКТІВ»: «Пенсії, газ, опалення та телефонний зв'язок, інсулін для діабетиків і ліки проти» афганського синдрому": що зміниться з 1 жовтня".

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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