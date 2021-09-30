В Україні поряд з Різдвом пропонують святкувати День Перуна та Крішни, — В'ятрович

В Україні в календар державних свят можуть внести День Перуна, який пропонується відзначати щорічно 20 липня.

Ініціатива виходить від Міністерства культури та інформаційної політики, яке підготувало законопроєкт «Про свята, пам'ятні дати і скорботні дні». Про це в Facebook повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» й колишній директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.



«Бажання сподобатися всім (і це не має нічого спільного зі спробою врахувати інтереси широкого кола людей) перетворило його в безглузду ініціативу … Кращим прикладом доведення ідеї до абсурду став розділ „Традиційні свята“, де тепер аж 20 днів, від дійсно традиційного Різдва до Шрі-Крашна джанмаштамі та Дня Перуна. Нагадаю, це повинен бути впорядкований календар державних свят», — зазначає нардеп.

На його думку, законопроєкт, який зараз обговорюється, стає ще одним кроком влади з розмивання ключових маркерів української ідентичності.

Нардеп становить ініціативу міністерства в один ряд із заявами про «українську російську мову», перехід на латиницю, перейменування України в Україну-Русь та проєкт «великого герба».

Він вважає, що такі дії дискредитують державу іта дезорієнтують суспільство.

В'ятрович закликає всіх, «хто розуміє важливість цього питання», відхилити пропонований варіант законопроєкту.

«Якщо ж влада, попри ваші звернення, буде намагатися і далі просувати цей безглуздий варіант, очевидно, нам доведеться перейти до більш активних дій», — уточнює політик.

Нагадаємо, раніше В'ятрович пропонував відмовитися від святкування 8 березня, перенести святкування Дня перемоги над нацизмом на 8 травня, як це відбувається в Європі. Був змінений формат святкування 1 травня. Тепер 1 травня відзначають День праці.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter