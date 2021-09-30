На Донбасі загострення: загинув український військовий

На Донбасі, де минулої неділі на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє бійців ЗСУ, один з яких загинув, підрозділи Об'єднаних сил понесли нові втрати — смертельне поранення отримав український військовий.

Як повідомляють в командуванні ООС, з початку поточної доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню, застосувавши, у тому числі, й заборонене мінських домовленостей озброєння.

«Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, несумісне з життям. Наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, змусивши супротивника припинити обстріли», — йдеться в повідомленні.

Так, біля Новотошківського бойовики здійснили прицільний обстріл позицій ВСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В районі Кам'янки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм, а біля Попасної — з автоматичних станкових гранатометів.

За даними штабу ООС, напередодні, 29 вересня, бойовики сім разів порушували режим припинення вогню.

Черговий звіт опублікувала й СММ ОБСЄ. У ньому йдеться, що за звітний період у Донецькій області Місія зафіксувала 257 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 15 вибухів: «За попередній звітний період зафіксовано 143 порушення. У Луганській області СММ зафіксувала 159 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 38 вибухів. За попередній звітний період зафіксовано 139 порушень. Місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганській, Золотого і Петровського, зафіксувавши порушення режиму припинення поза дільницею розведення в районі Золотого. Поблизу непідконтрольної уряду Широкої Балки Донецької області, за оцінкою, в напрямку БПЛА СММ малого радіусу дії стріляли зі стрілецької зброї. Спостерігачі вперше зафіксували протипіхотну міну (МОН-90), встановлену на узбіччі дороги неподалік блокпосту Збройних сил України у Попасній Луганської області».

Нагадаємо, що 11 вересня ЗСУ зазнали серйозних втрат — під обстрілами бойовиків загинули два воїна, ще 9 отримали поранення.

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