«Мінестроне? Може, це щось страшне»: Клопотенко розповів про реакцію батьків на нове меню в школах

В Україні змінюється організація шкільного харчування. Про це співавтор реформи шкільного харчування, яку патронує дружина президента Зеленського, Євген Клопотенко розповів в інтерв'ю виданню «ГОРДОН».

За словами шеф-кухаря, придумані ним рецепти не сильно відрізняються від того, що готують кухарі в школах зараз.

«Я спеціально закладав в цю реформу не радикальні зміни, а просто те, що було, подав трохи по-новому», — уточнив кулінар.

Він зазначив, що в шкільному меню не буде сосисок, сардельок та ковбаси. Котлети стануть запікати в духовці. Буде багато зелені, салатів та омлетів. З м'ясних страв нагетси, шпундра (свинина, тушкована з буряком в буряковому квасі), верещака (свинячі реберця, запечені у квасі зі спеціями та часником), гамула.

Деякі нові страви здивують навіть дорослих. Як приклад, Клопотенко привів «мінестроне».

«Мінестроне? Я не знаю, чи можна моїм дітям є мінестроне. Може, це щось страшне», — кухар уточнив, що люди бояться всіх цих назв.

Нагадаємо, влітку на всеукраїнському форумі «Україна 30» президент Зеленський заявив, що влада запускає програму оздоровлення нації. Почнуть з харчування в школах та уроків фізкультури.

Фото: https://ua.depositphotos.com

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter