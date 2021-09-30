Ніколи такого не було й ось знову: Антону Геращенку знайшли роботу в МВС

В МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу. Про це повідомив очільник відомства Денис Монастирський під час зустрічі з представниками парламенту та бізнесменами.

Нова структура створюється для більш ефективної комунікації в питаннях захисту підприємців.

«Я прийняв рішення про створення в структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координувати буде радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євген Єнін. … Загальний контроль за роботою цієї структури залишаю за собою», — сказав міністр.

Він також уточнив, що в Офіс увійдуть глава Нацполіції Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв.

Монастирський підкреслив, що захист бізнесу на належному рівні сприятиме залученню в країну інвестицій та збільшення податків.

Антон Геращенко був заступником колишнього керівника МВС Арсена Авакова. Після того, як Аваков пішов з посади, Геращенко залишився працювати радником Дениса Монастирського.

Нагадаємо, на початку свого президентського терміну Володимир Зеленський анонсував введення в Україні інституту «інвестнянь».

Передбачалося, що інвестори, які готові вкласти в Україну 30 мільйонів доларів і більше, отримають державну турботу у вигляді менеджера, який буде допомагати їм від імені держави.

Така ініціатива викликала неоднозначну реакцію експертів і самих представників бізнесу.

На думку викладача Києво-Могилянської бізнес-школи Валерія Пекаря, інвесторам потрібна не опіка «нянь», верховенство права та рівні правила гри.

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