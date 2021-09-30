Ніколи такого не було й ось знову: Антону Геращенку знайшли роботу в МВС
В МВС буде створено Офіс з питань захисту бізнесу. Про це повідомив очільник відомства Денис Монастирський під час зустрічі з представниками парламенту та бізнесменами.
Нова структура створюється для більш ефективної комунікації в питаннях захисту підприємців.
«Я прийняв рішення про створення в структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координувати буде радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євген Єнін. … Загальний контроль за роботою цієї структури залишаю за собою», — сказав міністр.
Він також уточнив, що в Офіс увійдуть глава Нацполіції Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв.
Монастирський підкреслив, що захист бізнесу на належному рівні сприятиме залученню в країну інвестицій та збільшення податків.
Антон Геращенко був заступником колишнього керівника МВС Арсена Авакова. Після того, як Аваков пішов з посади, Геращенко залишився працювати радником Дениса Монастирського.
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