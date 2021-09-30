COVID-сертифікати в Україні: перевіркою документа займеться поліція

В Нацполіції перевірятимуть справжність паперових та електронних COVID-сертифікатів під час можливого локдауну. Для цього вже розроблено спеціальне програмне забезпечення, повідомили у відомстві.

«Нацполіція спільно з Мінцифрою розробили й почали інтеграцію відповідного програмного забезпечення на планшети поліціянтів, щоб вони могли швидко та безперебійно перевірити сертифікат з «Дії «або сканувати паперовий його варіант. Подібно до того, як працює зараз перевірка водійських посвідчень. За кілька днів цей процес повністю налагодиться», — йдеться на порталі МВС.

В поліції також уточнили, що в разі введення локдауну, власники ковідних сертифікатів будуть користуватися перевагами перед невакцинованими громадянами.

Щоб скористатися преференціями, необхідно мати при собі внутрішній сертифікат вакцинації. Правоохоронці перевірятимуть дійсність такого документа по QR-коду.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, як можна продовжити термін дії COVID-сертифікату.

«ФАКТИ» також повідомляли, що уряд підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за підробку ковід-документів.

фото https://mvs.gov.ua/

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