26.50 / 26.69 30.73 / 31.09
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

З 1 жовтня — тільки з ближнім світлом: водіям нагадали про важливе правило

10:01 30 вересня 2021
машина

В Україні з 1 жовтня по 1 травня водії автомобілів повинні їздити з увімкненими фарами поза населеними пунктами. Про це нагадали в поліції Львівської області.

У повідомленні йдеться, що в Україні з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності — ближнє світло фар. Це істотно зменшить ризик ДТП на дорогах.

Правоохоронці посилалися на пункт 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від жовтня 2001 № 1306.
За порушення цієї вимоги водіям загрожує адміністративний штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області сталася ДТП, яку спровокував водій, що їхав навіть в темний час доби без включених фар.

Фото: https://ua.depositphotos.com

145

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

Міні-бар

Алкоголь в Україні продаватимуть по-новому: що зміниться з 1 жовтня

гривні

Деяким українцям знову збільшать субсидії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.