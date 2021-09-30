З 1 жовтня — тільки з ближнім світлом: водіям нагадали про важливе правило

В Україні з 1 жовтня по 1 травня водії автомобілів повинні їздити з увімкненими фарами поза населеними пунктами. Про це нагадали в поліції Львівської області.

У повідомленні йдеться, що в Україні з 1 жовтня по 1 травня на дорогах поза населеними пунктами повинні бути включені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності — ближнє світло фар. Це істотно зменшить ризик ДТП на дорогах.

Правоохоронці посилалися на пункт 9.8 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від жовтня 2001 № 1306.

За порушення цієї вимоги водіям загрожує адміністративний штраф у розмірі від 425 до 510 гривень.

Нагадаємо, нещодавно в Сумській області сталася ДТП, яку спровокував водій, що їхав навіть в темний час доби без включених фар.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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