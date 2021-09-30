В уряді пропонують звільняти з роботи нещеплених від коронавірусу: кого стосується

В Україні, яка зараз перебуває в «жовтій» карантинній зоні, багато шкіл переходять на дистанційне навчання через недотримання вимоги по вакцинації персоналу навчальних закладів. Водночас дитсадки працюють у нормальному режимі.

При цьому в уряді обіцяють не закривати садки, навіть коли буде оголошено «червоний» карантинний рівень.

Очне навчання за будь-яких умов буде організовано для молодшої школи та учнів спеціальних шкіл.

«Умова про наявність 80% вакцинованого персоналу не поширюється на установи дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1−4 класи закладів середньої освіти. Вони будуть продовжувати працювати в очному форматі з дотриманням санітарних норм», -завірив у своєму Telegram-каналі міністр освіти Сергій Шкарлет

Тим часом, в МОЗ підготували проєкт наказу, в якому визначили категорії працівників, для яких вакцинація обов'язкова. Це стосується чиновників та педагогів. Тих, хто буде відмовлятися або ухилятися від щеплення, обіцяють звільняти.

Директори шкіл в якості мотивації вакцинуватися «залякують» колектив зниженням зарплати вчителям, в разі переходу на «дистанційку».

Тим часом міністр освіти Сергій Шкарлет спростував таку інформацію, заявивши, що вчителів не можуть позбавити зарплати або скоротити її при дистанційному навчанні школярів.

Детальніше про те, що вже найближчими днями чекає українців, читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: «Пенсії, газ, опалення та телефонний зв'язок і ліки для діабетиків і від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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