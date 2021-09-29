Скасування безвізу з ЄС: у Німеччині прокоментували ситуацію з Україною

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував інформацію про скасування безвізового режиму України з Євросоюзом. Про це він сказав під час робочого візиту в Молдову.

За його словами, повідомлення ЗМІ стали для нього несподіваними.

«Я з подивом прочитав це повідомлення, коли приземлився сьогодні в Кишиневі. Я звернувся в федеральне міністерство внутрішніх справ і з'ясував, що це неправда. Це просто фейкова новина. Уряд Німеччини не має наміру змінювати свою позицію щодо лібералізації візового режиму», — заявив президент Німеччини.

Своєю чергою віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина назвала новини про ймовірність скасування безвізового режиму для українців Євросоюзом інсинуаціями, які спеціально розповсюджують напередодні саміту Україна-ЄС.

«Сьогоднішні новини свідчать ні про що інше аніж бажання деяких внутрішніх сил розхитати ситуацію перед самітом Україна ЄС» — сказала Стефанішина, яку цитує Європейська правда.

Вона нагадала, що звіт щодо безвізового режиму для балканських країн та країн Східного партнерства був оприлюднений ще 4 серпня і цей звіт визнає, що Україна продовжує відповідати критеріям, необхідним для безвізового режиму, і кількість міграційних потоків з України має тенденцію до зменшення, а негативні цифри, які були з'явилися в ЗМІ, більше стосуються інших країн.

Нагадаємо, раніше в Євросоюзі закликали Україну скасувати можливість мати одночасно два діючих паспорта для виїзду за кордон, тому що з ними виникають проблеми. Так, Польща ідентифікувала громадян України, в яких більше одного законно оформленого паспорта. Причому іноді в документах змінені особисті дані — це дозволяє залишатися в ЄС за межами обмеження 90 днів.

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