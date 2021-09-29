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Україна

Страховий стаж для пенсії будуть визначати по-новому: що відомо

20:36 29 вересня 2021
Страховий стаж для пенсії будуть вважати по-новому: що відомо

В Україні хочуть збільшити періодичність подання підприємцями звітів про нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізосіб (ПДФО) за своїх найманих працівників. Так, квартальну звітність пропонують замінити на щомісячну.

Відповідний законопроект, розроблений Пенсійним фондом, уряд України схвалив на засіданні 29 вересня.

Текст документа оприлюднив в мережі народний депутат Олексій Гончаренко.

Ініціатори новацій вважають, що так можна буде забезпечити своєчасність призначення і виплати пенсій та інших соцвиплат.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, наскільки з 1 січня зростуть ЄСВ і єдиний податок для ФОПів .

А тим часом мешканка Львівщини вирішила домогтися збільшення розмір ЄСВ вдвічі — до 42%. На її думку, це дозволить збільшити дохід до державного бюджету в податковому еквіваленті і, як наслідок — підвищити розмір пенсій в Україні.

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