Мер Запоріжжя Буряк зібрався у відставку

Мер Запоріжжя Володимир Буряк, який переміг на місцевих виборах восени 2020 року кандидата від «Слуги народу» Віталія Тишечка, несподівано оголосив про відставку.

Це відбулося на сесії міської ради 29 вересня, повідомив Буряк у соцмережі.

За його словами, причиною рішення стало погіршення стану здоров'я.

«Лікарі рекомендують мені поберегти здоров’я, оскільки попереду ще декілька обстежень. З міста я їхати не збираюся, з політики також не йду, партія Володимира Буряка „Єднання“ продовжує розпочате й я особисто братиму активну участь у розвитку партії та рідного міста», — написав очільник міста.

Примітно, що 19 серпня 2021 року в Запорізькій міській раді, а також у районних адміністраціях і комунальних підприємствах відбулись обшуки за статтею 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем»). Сам Володимир Буряк заявляв про тиск, якого, за його словами, не відчував навіть за часів Януковича.

Крім того, з початку року в міській раді Запоріжжя кілька разів змінювали заступників мера, секретаря і «ділили» депутатські комісії. Тому впродовж 2,5 місяців депутати не могли зібратися на сесію, а Володимир Буряк звинувачував депутатський корпус у небажанні працювати і навіть звертався до Верховної Ради з проханням розглянути можливість розпуску міськради.

Нагадаємо, нині без мерів залишаються також Кривий Ріг, попередній очільник якого загадково загинув, і Харків (Генадій Кернес пішов з життя наприкінці 2020 року).

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