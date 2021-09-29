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Україна

Звільнено голову ДМС Соколюк: хто його замінить

18:55 29 вересня 2021
Максим Соколюк

Уряд звільнив главу Державної міграційної служби Максима Соколюка, який недавно з розмахом відсвяткував весілля — його дружиною стала «дівчина з Уханю». Про це в своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформація підтверджується прес-службою відомства.

Виконувати обов'язки Глави ДМС буде Наталя Науменко, яка до цього була першим заступником керівника міграційної служби.

Інформаційне агентство Парламент UA повідомляє, що за день до звільнення голови ДМС Максима Соколюка Національне антикорупційне бюро України провело обшук в його службовому кабінеті. Чиновника підозрюють у розкраданні коштів при будівництві нового офісу міграційної служби.

Раніше повідомлялося, що двох українських міністрів можуть звільнити вже в найближчі дні: ЗМІ дізналися, чому це станеться.

Фото з Facebook Максима Соколюка

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