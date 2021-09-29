Пенсії для працюючих пенсіонерів: коли буде перерахунок

Підвищення пенсій на 400 грн для однієї з вікових категорій українців не супроводжуватиметься перерахунком виплат працюючим пенсіонерам.

Восени 2021 року перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів проводитися не буде. Відповідно до законодавства перерахунок для цієї категорії повинен проводитися раз на рік. Минулий раз індексація пенсій проводилася в березні 2021 року: для 7,9 млн пенсіонерів виплати зросли на 11%, а працюючим пенсіонерам перерахунок пенсій виконали від 1 квітня 2021 року. Перегляд провели для 633 тисяч пенсіонерів, але підвищення отримали тільки 313 тисяч, інформує прес-служба ПФУ.

Перерахунок проводився для громадян, які після призначення пенсії або попереднього перерахунку офіційно працювали протягом як мінімум 24 місяців або після призначення чи попереднього перерахунку пройшло більше двох років.

Раніше повідомлялося, що з 1 грудня цього року деяких українців очікує збільшення пенсії на 930 гривень.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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