Немає медуз та «гаряча» вода: названо переваги відпочинку на Азовському морі в жовтні

У мережі розповіли про нові популярні місця відпочинку на Азовському морі — геотермальні мінеральні джерела Арабатської Стрілки, які туристи можуть відвідувати в міжсезоння і навіть взимку.

Як повідомляє Styler, таких джерел на Арабатській Стрілці три — в Генічеській Гірці, а також в селищах Щасливцеве та Стрілкове (останнє розташоване на самому «адміністративному кордоні» з анексованим Кримом).

Джерело в Генічеській гірці «найхолодніше» (всього 42−45 ° C на виливі зі свердловини), але повністю заведене в приміщення комплексу для прийняття мінеральних ванн під контролем лікаря і в міні-басейн для підводної витяжки хребта. На джерелі створено медичний центр «Гаряче Джерело».

Друге джерело розташований в 3 км від села Щасливцеве. У 2021 році він перетворився в повноцінний комплекс для відпочинку з внутрішньою інфраструктурою. Тут цілий рік працюють дві веб-камери.

Джерело в Стрілковому експлуатує SPA-комплекс «Арабатська терми». До його складу увійшла і частина берега солоного озера Сиваш з лікувальними грязями. У процесі реконструкції площу гліцеринового озера збільшили більш ніж в 2 рази, а також додатково створили 2 нових солоних озера, що виконують роль плавальних басейнів у літній період. Саме це джерело було найбільш популярним минулого міжсезоння — на вихідні його відвідувало понад 1000 осіб на добу.

Цікаво, що всі джерела Арабатки живляться з одного підземного озера, розташованого на глибині від 1224 до 1594 м. Вода в них насичена йодом, бромом, залізом і ортоборною кислотою.

Але головне, що в термальних джерелах однозначно не буде медуз, які зіпсували літній курортний сезон на азовському узбережжі минулого літа.

Фото arabatka.ua

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