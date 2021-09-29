Суддю Павла Вовка оштрафували: у чому причина

У Вищому антикорупційному суді задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, ухваливши рішення щодо накладення грошового стягнення на голову Окружного адміністративного суду Києва.

«Грошове стягнення становить 2 розміри прожиткових мінімуми для працездатних осіб, тобто 4540 гривень», — повідомляють у ВАКС і додають, що повний текст судового рішення буде оприлюднено 4 жовтня.

При цьому у повідомленні не називається прізвище судді і відзначається, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відомо, що Окружний адмінсуд Києва очолює суддя Павло Вовк, до якого є чимало запитань у антикорупційного бюро, і який не з'являється на судові засідання.

За інформацією журналіста Олега Новікова, суддю оштрафували якраз за неодноразову неявку до суду, де розглядаються два клопотання: про відсторонення його від посади і застосування запобіжного заходу у вигляді застави. «Також в суді розглядається клопотання про обмеження сторони захисту у термінах на ознайомлення з розслідуванням. Туди Вовк теж не ходить», — зазначив він.

Нагадаємо, що восени минулого року в НАБУ заявляли, що суддя є фігурантом кримінального провадження щодо спроби захоплення влади в країні. Павло Вовк на судові засідання не приходив. Взимку цього року детективи антикорупційного бюро домагалися рішення суду щодо його примусового приводу, однак це теж не допомогло.

А навесні цього року ВАКС обрав запобіжний захід у відношенні затриманого 6 квітня брата голови ОАСК Юрія Зонтова — його взяли під варту з альтернативою внесення застави в сумі 35 млн гривень. Його затримали за підозрою в отриманні хабара у розмірі 100 тисяч доларів.

Фото з сайту ВАКС.

118

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter