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Україна

Шмигаль несподівано оголосив про підвищення тарифів на електрику

15:11 29 вересня 2021
Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оскандалився на засіданні уряду 29 вересня, заявивши про підвищення тарифів на електроенергію с 1 жовтня.

Як повідомляє УНІАН, це сталося під час вступного слова глави КМ.

«Коштів для подальшої закупівлі блакитного палива у нас достатньо. Тарифи будуть залишатися стабільними, а програму субсидій ми збільшуємо. Також, починаючи з 1 жовтня, тариф на електроенергію буде збільшений … буде знижений, прошу вибачення … До 1,44 за кіловат для 80% українських сімей «, — сказав він.

Також Шмигаль запевнив, що готовність України до нового опалювального сезону вже перевищує 90%.

Нагадаємо, з 1 жовтня (і до 30 квітня наступного року) тарифи на електроенергію для населення знизяться за умови споживання домогосподарством не більше 250 кВтг на місяць. У такому випадку тариф на електроенергію складе 1,44 грн за кВтг. Якщо ж буде використано більше, платити доведеться по 1,68 грн за кіловат. Таку ж ціну встановлено для мешканців гуртожитків, учасників гаражних і дачних кооперативів і колективних споживачів. Правда, користувачі з багатозонними лічильниками і надалі зможуть платити за «світло» з урахуванням тарифних коефіцієнтів.

Детальніше про те, що чекає на українців з 1 жовтня, читайте в статті «ФАКТІВ» «Пенсії, газ, опалення та телефонний зв'язок, інсулін для діабетиків і ліки від» афганського синдрому «: що зміниться з 1 жовтня».

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