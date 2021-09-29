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Україна

В ЄС заговорили про скасування безвізу з Україною: у чому причина

14:59 29 вересня 2021
Безвіз

В Євросоюзі, який раніше закликав Україну відмовитися від видачі другого закордонного паспорта через зловживання деяких громадян безвізовим режимом, деякі країни підняли питання про можливість скасування безвізу для низки третіх країн, у тому числі й нашої.

Про це пише «Європейська правда», посилаючись на публікації Euobserver і RFERL, що стосуються внутрішнього документу ЄС. У списку таких країн — держави Західних Балкан, Грузія, Молдова та Україна. Не виключено, що цей документ у ЄС можуть обговорити вже 13 жовтня.

Причина — зловживання з боку громадян цих країн безвізовим режимом поїздок, зокрема, незаконне проживання на території країн Євросоюзу і необгрунтовані запити щодо надання притулку.

Так, на громадян Албанії, Молдови, України та Сербії скаржаться через несанкціоноване проживання, а на жителів Грузії — за більш ніж 50-процентне збільшення за останні три місяці клопотань щодо надання притулку.

Відзначається, що збільшення більш ніж на 50% випадків незаконного перебування або прохань про надання притулку з низьким рівнем схвалення може привести до повторного введення віз. До речі, в документі особливо згадується Молдова з 429-відсотковим зростанням (порівнювалися періоди з червня до серпня 2019 і з червня до серпеня 2021 року).

Підкреслюється, що Рада ЄС затвердила механізм призупинення безвізових режимів з третіми країнами у лютому 2017 року. У документі прописано п'ять причин, за якими можливо призупинення безвізу: чотири стосуються міграції, п'ята — відкат у проведенні реформ.

Нагадаємо, що влітку цього року Україна розширила безвіз з Перу. Громадяни України можуть перебувати в Перу до 90 днів без віз. При цьому з туристичною метою українці зможуть перебувати в Перу до 183 днів на рік.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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