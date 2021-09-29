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Україна

Затори гарантовано: в Києві вирішили одночасно ремонтувати два мости через Дніпро

14:39 29 вересня 2021
міст метро

У Києві знову очікуються проблеми з транспортним сполученням між правим і лівим берегом. «Київавтодор» планує ремонт відразу двох мостових переходів — моста Метро і Південного моста. Транспортний потік буде обмежено.

На мосту Метро роботи почнуться ввечері в п'ятницю, 1 жовтня. Планується ремонт деформаційних швів. Закінчити роботи передбачається не раніше вечора понеділка — до 17.00 4 жовтня. Рух смугою в напрямку лівого берега буде частково обмежено.

Більш тривалі роботи заплановані на естакаді Південного мосту. Проїжджу частину в напрямку лівого берега перекриють 2 жовтня, а завершити ремонт планується до 15 грудня. Залишилося замінити 18 із 46 деформаційних швів. Черговий ремонт Південного моста почали в серпні, але тепер стало зрозуміло, що без перекриття проїжджої частини не обійтися.

Нагадаємо, з 1 жовтня в Україні вступають в силу зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, відомі як «закон проти руйнування доріг». Запроваджується адміністративна відповідальність за перевищення габаритно-вагових норм автотранспорту.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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