Перших новобранців відправлять у війська 5 жовтня: в Україні стартує призовна кампанія

Перші рекрути (згідно з нещодавнім указом президента так називатимуться призовники, які ще не склали присягу) направляться у місця проходження військової служби вже 5 жовтня — в Україні розпочинається осінній призов.

Як повідомив «АрміїInform» начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко, осінній призов відбуватиметься до 21 грудня.

«Розпорядження Кабінету міністрів України про чисельність майбутніх строковиків поки немає. Але проектом цього розпорядження заплановано призвати 13 575 чоловіків. Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною — 6500 чоловік. Загальне зменшення відбулось через менші потреби інших силових структур», — додав він.

Наразі відомо, що найбільше чоловіків буде призвано у Дніпропетровській області — 1300 осіб і у Харківській — 972 особи.

«Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати відповідну довідку до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку», — додав Микола Качаненко.

Він зауважив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину. Офіцер підкреслив, що вже відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Посилення карантину може вплинути хіба що на рух залізничного транспорту. У такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом.

Нагадаємо, що під час призову навесні цього року до лав ЗСУ направили — 6500 осіб, у Державну спецслужбу транспорту — 600 осіб, Національну гвардію — 4646 осіб, Держприкордонслужбу — 2500 осіб.

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