11 тисяч хворих на добу вже скоро: НАН дала прогноз по ковіду в Україні та назвала області з найгіршою ситуацією

В Україні триває зростання кількості хворих на коронавірус. Вчені Національної академії наук (НАН) прогнозують, що така тенденції збережеться, та вже в першій половині жовтня кількість хворих досягне 11 тисяч нових випадків COVID-19 в добу. Про це повідомляє сайт НАН.

У прогнозі вказується, що в період з 29 вересня по 5 жовтня кількість хворих ковідом перевищить 8 тисяч осіб. А у відрізок 6−12 жовтня хворих буде вже більше 11 тисяч.

Відзначається, що зараз кількість нових хворих, госпіталізацій, зайнятих ліжок з киснем і летальних випадків вдвічі більше показників 2020 рік за аналогічний період. Причому госпіталізуют багато дітей і людей у віці від 18 до 34 років.



Зараз найзагрозливіша ситуація склалася в Чернівецькій області, складне становище також у Харківській та Луганській областях, в інших південних і східних регіонах країни.

Нагадаємо, зростання числа хворих COVID-19 в Україні збільшує ймовірність введення локдауну. Лікар-епідеміолог заявила, що поки немає ніяких натяків на подолання в жовтні піку захворюваності ковідом і подальшого спаду заражуваністі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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