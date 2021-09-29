Україна з 1 жовтня відновлює залізничне сполучення з Польщею

Польща, яка на початку вересня відкрила кордони туристам з України, правда, з низкою «коронавірусних» умов, може відновити і залізничне сполучення з нашою державою.

За інформацією порталу InPoland, очільник польського уряду підписав проект розпорядження, згідно з яким заборона на відкриття міжнародного залізничного сполучення діє лише між Польщею та Білоруссю.

Також документ передбачає продовження «коронавірусних» обмежень до 31 жовтня і роз'яснює моменти, пов'язані з COVID-сертифікатами.

А URM зазначає, що сполучення відновлять вже з 1 жовтня 2021 року.

Видання нагадує, що пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня.

Між двома країнами до заборони курсували такі потяги:

швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ — Перемишль;

№ 36 Одеса — Перемишль;

№ 67 Київ — Варшава;

№ 51 Львів — Вроцлав;

безпересадочні вагони Київ — Вроцлав.

Нагадаємо, що першою країною ЄС, що скасувала всередині держави все обмеження, пов'язані з пандемією, стала Данія. Втім, українцям при в'їзді у Данію як і раніше потрібно надавати негативні тести на ковід.

Фото зі сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах.

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