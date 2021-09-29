Україна з 1 жовтня відновлює залізничне сполучення з Польщею
Польща, яка на початку вересня відкрила кордони туристам з України, правда, з низкою «коронавірусних» умов, може відновити і залізничне сполучення з нашою державою.
За інформацією порталу InPoland, очільник польського уряду підписав проект розпорядження, згідно з яким заборона на відкриття міжнародного залізничного сполучення діє лише між Польщею та Білоруссю.
Також документ передбачає продовження «коронавірусних» обмежень до 31 жовтня і роз'яснює моменти, пов'язані з COVID-сертифікатами.
А URM зазначає, що сполучення відновлять вже з 1 жовтня 2021 року.
Видання нагадує, що пасажирське залізничне сполучення між Україною і Польщею було призупинено в ніч з 14 на 15 березня.
Між двома країнами до заборони курсували такі потяги:
- швидкісні № 705/716 та 715/706 Київ — Перемишль;
- № 36 Одеса — Перемишль;
- № 67 Київ — Варшава;
- № 51 Львів — Вроцлав;
- безпересадочні вагони Київ — Вроцлав.
Нагадаємо, що першою країною ЄС, що скасувала всередині держави все обмеження, пов'язані з пандемією, стала Данія. Втім, українцям при в'їзді у Данію як і раніше потрібно надавати негативні тести на ковід.
Фото зі сторінки «Укрзалізниці» у соціальних мережах.74
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