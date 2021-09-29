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Два слова, за якими 100 тисяч життів і мільйон покалічених доль: Зеленський про річницю трагедії Бабиного Яру

11:30 29 вересня 2021
зеленський

29 вересня 1941 року в Києві нацистські окупанти почали масові розстріли в урочищі Бабин Яр. У перші дні було вбито до 34 тисяч чоловік. Жертв розстрілів в Бабиному Яру історики налічують від 100 тисяч до 200 тисяч. Президент Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятника жертвам трагедії і опублікував звернення до нації.

«Два слова, за якими понад 100 тисяч людських життів. Два слова, за якими мільйони покалічених доль. Два слова, за якими 80 років спільного болю єврейського та українського народів. Бабин Яр… Два коротких слова, що звучать, як два коротких постріли, але несуть у собі довгі і жахливі спогади для кількох поколінь», — йдеться у зверненні.

бабин яр

У Бабиному Яру жертвами масових страт, крім євреїв, були українці та роми, військовополонені і пацієнти психіатричної лікарні. На території урочища є кілька пам'ятників, і до всіх 29 вересня було покладено траурні букети в кольорах державного прапора України.

памятник Бабий Яр
Пам'ятник розстріляним ромам в Бабиному Яру

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29 вересня у всіх школах України пройде Національний урок пам'яті до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

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