Війна на Донбасі: головком ВСУ скасував всі обмеження на вогонь у відповідь

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив, що у зоні проведення операції Об'єднаних сил немає заборони на роботу контрснайперськіх груп.

«Все контрснайперські групи, які у нас є, знаходяться на передньому краї. Заборони на їхню роботу немає», — заявив він в інтерв'ю «Радіо Свобода» .

Також, за його словами, не існує заборони українським бійцям відкривати вогонь у відповідь: «Заради збереження життя і здоров'я своїх підлеглих командири повинні застосовувати всі наявні сили і засоби».

Про зняття низки обмежень повідомляв і учасник бойових дій на Донбасі Гліб Бабич, розповідаючи про навчання «Об'єднані зусилля»: «Головнокомандувач направив у війська директиву, де прямо говорить про необхідність відповідних дій з використанням сил і засобів, наявних у розпорядженні кожного командира. І вогонь у відповідь знову стає засобом захисту військ і мирного населення прифронтової зони».

За його словами, на передову повертаються раніше обмежені у використанні або виведені сили, засоби та способи протидії супротивнику. «Командування вживає заходів щодо встановлення контролю над повітряним простором. Зокрема — боротьбі з ворожими БПЛА. Передову максимально розвантажують від «паперової армії», — додав він.

А журналіст 503 Окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко повідомляв, що всі комплекси «Байрактар» переїхали на аеродроми і вже залучаються до виконання завдань, у тому числі й бойових.

Раніше Валерій Залужний заявляв, що після російсько-білоруських навчань «Захід-2021» частина підрозділів армії РФ так і не повернулася у місця постійної дислокації — батальйонно-тактичні групи залишилися у районах поблизу від кордону з Україною.

Фото зі сторінки штабу ООС у соціальних мережах.

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter