26.51 / 26.69 30.86 / 31.19
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

В Україні запустили новий додаток — «єСуд»: чим він корисний

10:48 29 вересня 2021
суд

Обіцяна владою діджіталізація дісталася і до судових органів. В Україні з'явилося електронний додаток для всіх, хто бере участь в судових процесах. «єСуд» дозволяє стежити, на якій стадії розгляду перебуває справа. Можна за допомогою програми знайти адресу і час роботи потрібного суду. Про це повідомила Державна судова адміністрація.

Розробили застосунок в рамках Програми ООН, а профінансували проект Данія, Швейцарія та Швеція. Бюджет склав близько 360 тис. гривень.

Мобільний додаток вже доступний для скачування в GooglePlay і AppleStore. Автори уточнили, що назва означає не «електронний суд», а «є суд», але побажання користувачів підсистеми «Електронний суд» були враховані в роботі.

За допомогою мобільного додатку можна:

  • відслідковувати появу в судовій справі нових документів, отримувати про це пуш-повідомлення на смартфон;
  • отримувати важливу інформацію про дати розгляду справи, відстежувати стадії судового процесу;
  • переглядати процесуальні документи, заяви, клопотання;
  • подивитися і при необхідності анулювати видані довіреності на представлення інтересів.

Очікується, що мобільний додаток буде актуальний для тих, хто фізично не може приїжджати на судові засідання, але хоче бути в курсі дій своїх представників. Так, вважається, що «єСуд» буде затребуваний серед громадян України на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше в Україні були запущені електронні реєстри, що стосуються трудового стажу і пенсій, а також нові онлайн-сервіси для водіїв.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Кейт Міддлтон і принц Вільям, принц Чарльз і Камілла

Королівський гламур: принц Вільям з Кейт Міддлтон і Чарльз з Каміллою відвідали прем'єру фільму «Не час помирати»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.