Обіцяна владою діджіталізація дісталася і до судових органів. В Україні з'явилося електронний додаток для всіх, хто бере участь в судових процесах. «єСуд» дозволяє стежити, на якій стадії розгляду перебуває справа. Можна за допомогою програми знайти адресу і час роботи потрібного суду. Про це повідомила Державна судова адміністрація.

Розробили застосунок в рамках Програми ООН, а профінансували проект Данія, Швейцарія та Швеція. Бюджет склав близько 360 тис. гривень.

Мобільний додаток вже доступний для скачування в GooglePlay і AppleStore. Автори уточнили, що назва означає не «електронний суд», а «є суд», але побажання користувачів підсистеми «Електронний суд» були враховані в роботі.

За допомогою мобільного додатку можна:

відслідковувати появу в судовій справі нових документів, отримувати про це пуш-повідомлення на смартфон;

отримувати важливу інформацію про дати розгляду справи, відстежувати стадії судового процесу;

переглядати процесуальні документи, заяви, клопотання;

подивитися і при необхідності анулювати видані довіреності на представлення інтересів.

Очікується, що мобільний додаток буде актуальний для тих, хто фізично не може приїжджати на судові засідання, але хоче бути в курсі дій своїх представників. Так, вважається, що «єСуд» буде затребуваний серед громадян України на окупованих територіях.

Нагадаємо, раніше в Україні були запущені електронні реєстри, що стосуються трудового стажу і пенсій, а також нові онлайн-сервіси для водіїв.

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