Більше математики та менше «папірців»: в Україні змінять правила вступу до вишів

Міністерство освіти винесло на обговорення проект документу, яким пропонується змінити деякі умови прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів у 2022 році.

Документ розміщено на сайті МОН. Міністр Сергій Шкарлет заявив, що пропоновані зміни, зокрема, спрямовані на спрощення процедури подачі заяв для вступу.

Йдеться про:

розширення можливостей для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою отримання освіти;

удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;

скорочення переліку паперових копій документів, які повинні подавати абітурієнти (зокрема, копії сертифікатів ЗНО та копії документу про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);

єдине вступне випробування до магістратури з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;

зміну переліку обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль математики при вступі до вишу;

для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» замість вступного іспиту використовуватимуть результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його здавали.

Раніше Сергій Шкарлет заявляв, що вчителям у разі переведення освітнього процесу на дистанційну форму навчання зарплати не урізатимуть.

Нагадаємо, що у МОН заявляли про перехід з 20 вересня українських шкіл на нові норми. Так, після встановлення у регіонах «жовтої» або «червоною» карантинних «коронавірусних» зон деякі навчальні заклади можуть закритися.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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