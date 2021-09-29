26.51 / 26.71 30.88 / 31.25
Київ: +8
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Більше математики та менше «папірців»: в Україні змінять правила вступу до вишів

9:34 29 вересня 2021
іспит

Міністерство освіти винесло на обговорення проект документу, яким пропонується змінити деякі умови прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів у 2022 році.

Документ розміщено на сайті МОН. Міністр Сергій Шкарлет заявив, що пропоновані зміни, зокрема, спрямовані на спрощення процедури подачі заяв для вступу.

Йдеться про:

  • розширення можливостей для додаткового набору на контракт бакалаврів за денною формою отримання освіти;
  • удосконалення розподілу обсягу державного замовлення за галузями знань, міжгалузевими, підгалузевими групами;
  • скорочення переліку паперових копій документів, які повинні подавати абітурієнти (зокрема, копії сертифікатів ЗНО та копії документу про раніше здобуту освіту, якщо ця інформація є в ЄДЕБО);
  • єдине вступне випробування до магістратури з використанням технологій зовнішнього незалежного оцінювання заплановано для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
  • зміну переліку обов'язкових предметів для деяких спеціальностей, а саме посилена роль математики при вступі до вишу;
  • для вступників на спеціальності галузі знань 22 «Охорона здоров'я» замість вступного іспиту використовуватимуть результати інтегрованого іспиту КРОК-М, якщо вони його здавали.

Раніше Сергій Шкарлет заявляв, що вчителям у разі переведення освітнього процесу на дистанційну форму навчання зарплати не урізатимуть.

Нагадаємо, що у МОН заявляли про перехід з 20 вересня українських шкіл на нові норми. Так, після встановлення у регіонах «жовтої» або «червоною» карантинних «коронавірусних» зон деякі навчальні заклади можуть закритися.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

90

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Інна Белоконь

Мама Вєрки Сердючки перетворилася на красуню поруч з чоловіком, якого «обожнює»

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

Кейт Міддлтон і принц Вільям, принц Чарльз і Камілла

Королівський гламур: принц Вільям з Кейт Міддлтон і Чарльз з Каміллою відвідали прем'єру фільму «Не час помирати»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.