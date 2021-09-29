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До 400 гривень доплати до пенсії щомісячно: хто буде отримувати з 1 жовтня

9:18 29 вересня 2021
пенсія

Девʼять відсотків до пенсії будуть доплачувати жінкам, які виходять на пенсію у 60-річному віці. Але — тільки наступного року. А ось 75−80-річні українські пенсіонери свою доплату почнуть отримувати вже з 1 жовтня: до 400 гривень на місяць (в залежності від розміру пенсії та інших виплат).

Цю доплату планувалось ввести ще з 1 липня, але Пенсійний фонд і бюджет такого навантаження не витримували: за даними ПФ, додаткові виплати мають отримати близько мільйона українців. Тому початок цих виплат перенесли на 1 жовтня. Можливо, тому, що саме цього числа міжнародна спільнота відзначає День людей похилого віку. За наявності достатнього трудового стажу (25 років для чоловіків і 20 для жінок) пенсії цій категорії громадян буде підвищено мінімум до 2 500 гривень.

Докладніше про те, що чекає на українців вже за кілька днів, читайте у матеріалі «Пенсії, газ, опалення і телефонний звʼязок, інсулін для діабетиків та ліки від „афганського синдрому“: що зміниться з 1 жовтня».

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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