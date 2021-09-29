Локдаун все ближче: в Україні за добу майже 10 тисяч хворих на коронавірус

В Україні зафіксували різкий стрибок виявлених випадків коронавірусної інфекції — якщо напередодні захворювання за добу підтвердили у понад 6,5 тисячі українців, то станом на ранок середи, 29 вересня, хворих було вже 9 666.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 953 дитини та 204 медпрацівника.

У лікарні потрапили 2 855 пацієнтів, 3 281 особа одужала. Хвороба стала летальною для 217 українців.

Змінився і лідер за виявленими випадками. Якщо напередодні пальму першості утримувала Дніпропетровська область, то наразі це — Харківщина, де COVID-19 підтвердили у 976 жителів регіону. Дніпропетровщина з 787 випадками перемістилася на друге місце. Далі йдуть Донецька (699), Одеська (622) і Запорізька (592) області.

Напередодні у Харківській області вирішили з 1 жовтня вивести з резерву дві медустанови, які знову почнуть приймати хворих на коронавірус, що дозволить збільшити на 280 кількість ліжок для ковід-пацієнтів. Це диспансер радіаційного захисту та пологовий будинок № 2.

Раніше лікар-епідеміолог, завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко заявляла, що не бачить ознак оптимістичного сценарію — подолання у жовтні піку захворюваності на ковід та подальший спад. За її словами, жодних натяків на спад епідемії немає.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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