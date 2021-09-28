Від «слуг народу» вимагають дрес-код на партійній вечірці в Трускавці: жінки незадоволені

Партія «Слуга народу» зібралася провести великий з'їзд в Трускавці. Крім партійних справ, планується зібрати «слуг» ще й на гала-концерт. Від представниць прекрасної статі вимагають приходити на шоу, дотримуючись дрес-коду. Дами були не в захваті від несподіваних вимог, повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

Чоловіків-учасників в жорсткі рамки дрес-коду не заганяли — на концерт було наказано з'явитися у фраку, смокінгу або максимально темному костюмі, з краваткою чи без неї. А ось від жінок чекають коктейльної сукні і туфель (босоніжок) на шпильці. Допускаються ошатний брючний костюм або топ зі спідницею. Стиль Cocktail / Сocktail Attire, про який говорилося в запрошенні, в Європі зазвичай вказують, коли запрошують гостей на весілля, інші торжества, на вручення премій, кінопрезентації.

За інформацією Pavlovsky News, дами з числа слуг не горять бажанням витрачатися на особливий наряд на один вечір, а тому й не приховували невдоволення.

Нагадаємо, в 2019 році організована для «слуг народу» Школа молодих депутатів в Трускавці обійшлася партії в мільйони гривень. Після цього було вирішено більше не збирати депутатів в Трускавці, а обмежитися тренінгами в центрі «Парковий» в Києві.

Фото парламентська фракція «Слуга народу» / Facebook

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