Вакцину вже визначено: МОЗ готується до вакцинації дітей від коронавірусу, але є нюанси

Незалежні експерти, що працюють з українським Міністерством охорони здоров'я, рекомендують дозволити вакцинацію проти коронавірусу дітей. Першою групою повинні стати підлітки 12−18 років, вакцинувати планується препаратом Pfizer, причому всіх бажаючих, а не так, як зараз, тільки за рекомендацією. Про це розповів голова Національної технічної групи експертів з питань імунізації Федір Лапій.

За словами Лапія, в Україні поки є лише одна вакцина, дозволена для дітей, і це Pfizer. Для того, щоб застосовувати інші вакцини серед дітей, в інструкцію повинні бути внесені зміни. Це той нюанс, який поки не дає можливості використовувати вакцину Moderna.

«Є нюанс. Ми отримали вакцину Moderna як гуманітарну допомогу від США, а в США не внесені зміни, що цю вакцину застосовують з 12 років. На відміну від тієї Moderna/Spikevax, що зареєстрована в Європі», — уточнив голова групи експертів.

Крім того, Лапій звернув увагу, що поки немає можливості вакцинувати дітей мобільними бригадами або в мобільних пунктах вакцинації, оскільки згідно з діючими нормами дитину перед вакцинацією повинен оглянути або педіатр, або сімейний лікар. «Завтра цю норму ще не скасують. Виходимо з того, що є», — пояснив експерт.

Також єексперт повідомив, що виробник Pfizer вже ініціював дозвіл вакцини серед дітей від 5 років, тому вони, швидше за все, стануть наступною вакцинованої групою.

Нагадаємо, раніше в Кабміні розповіли, як ставляться до поширення вакцинації на дітей. Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації, згідно з якими в окремих випадках дозволено вакцинувати 12-річних.

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