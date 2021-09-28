26.52 / 26.73 30.90 / 31.25
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Міністри — на вихід: ЗМІ назвали двох ймовірних кандидатів на звільнення з Кабміну

19:18 28 вересня 2021
Кабмін

В першу декаду жовтня в Кабміні плануються зміни, але до відставки Уряду справа не дійде, будуть звільнені міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко та міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела в уряді.

«Доля міністра соціальної політики Марини Лазебної — під питанням і буде вирішуватися найближчим часом. Як, власне, й Олега Уруського. Велика ймовірність, що його теж звільнять», — говорять співрозмовники видання.

Романа Лещенка, за їхніми словами, звільняють через провал «Стратегії зрошення та дренажу», яка передбачала модернізацію цих систем і збільшення водопостачання до 2030 року.

Читайте також: Разумков і Зеленський поспішають позбутися один від одного, — Віктор Небоженко

Міністр культури Олександр Ткаченко та міністр оборони Андрій Таран збережуть свої посади.

Ймовірно, кадрові питання «Слуги народу» обговорять на своєму з'їзді, який планують провести 1 жовтня в Трускавці, та в якому планується участь президента України Володимира Зеленського. Раніше ми розповідали, в яких умовах будуть жити делегати.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

568

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Жінка з телефоном

60-річним жінкам платитимуть пенсію по-новому

паспорт і гроші

Правила індексації пенсій змінили: чого чекати українцям з 1 жовтня

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

оплата комуналки

Пільги скасували: хто заплатить за електроенергію вдвічі більше, ніж минулої зими

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.