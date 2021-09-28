Міністри — на вихід: ЗМІ назвали двох ймовірних кандидатів на звільнення з Кабміну

В першу декаду жовтня в Кабміні плануються зміни, але до відставки Уряду справа не дійде, будуть звільнені міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко та міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України Роман Абрамовський. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на свої джерела в уряді.

«Доля міністра соціальної політики Марини Лазебної — під питанням і буде вирішуватися найближчим часом. Як, власне, й Олега Уруського. Велика ймовірність, що його теж звільнять», — говорять співрозмовники видання.

Романа Лещенка, за їхніми словами, звільняють через провал «Стратегії зрошення та дренажу», яка передбачала модернізацію цих систем і збільшення водопостачання до 2030 року.

Міністр культури Олександр Ткаченко та міністр оборони Андрій Таран збережуть свої посади.

Ймовірно, кадрові питання «Слуги народу» обговорять на своєму з'їзді, який планують провести 1 жовтня в Трускавці, та в якому планується участь президента України Володимира Зеленського. Раніше ми розповідали, в яких умовах будуть жити делегати.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

568

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter