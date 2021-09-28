У Кропивницькому пенсіонерам обмежили час безкоштовного проїзду у транспорті

Пенсіонерам починають поступово урізати пільги в транспорті. У Кропивницькому, не отримавши з держбюджету компенсації, вирішили урізати години для безкоштовного проїзду літніх городян. Про це повідомила міськрада Кропивницького.

Тепер пенсіонери зможуть безкоштовно їздити в комунальному транспорті лише в чітко обмежені часові рамки: з 10.00 до 15.00 у будні. У вихідні та свята пільговий проїзд в автобусах і тролейбусах діє повний день.

Правила поширюються на всі категорії пенсіонерів: і за віком, і за вислугою років. У місті кажуть, що змушені піти на такий крок, оскільки не отримують відшкодування з держбюджету за перевезення пільговиків, а транспортники і так понесуть додаткові витрати через карантин з огляду на вимогу розміщувати пасажирів виключно на сидячих місцях.

Нагадаємо, цієї осені в Раді збираються розглянути закон про монетизацію пільг на проїзд в громадському транспорті. Але є ризик, що якщо в місцевому бюджеті не виявиться коштів на монетизацію, компенсації за проїзд пільговики не дочекаються.

А в МОЗ роз'яснили, як буде працювати транспорт при посиленні карантину і переході області з «жовтої» у «помаранчеву» або «червону» зону.

Фото krrada. official / facebook

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