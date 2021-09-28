На яку субсидію можуть розраховувати українці в опалювальному сезоні: міністр озвучила суму

У новому опалювальному сезоні, який повинен початися приблизно 15 жовтня, житлові субсидії вже призначені 2,5 млн домогосподарств. Щомісяця число одержувачів буде рости приблизно на 70 тисяч, а тому передбачається, що компенсацію призначать приблизно 3 мільйонам сімей, як і в минулому році. Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна на прес-конференції.

Середня субсидія на оплату житлово-комунальних послуг складе близько 2 тисяч гривень. «Очікуємо, що середній розмір субсидії в опалювальному сезоні 2021−2022 складе близько 2 тисяч гривень», — заявила міністр.

Також Лазебна уточнила, як будуть призначатися субсидії, якщо тарифи зростуть якраз перед початком опалювального сезону. За словами голови Мінсоцполітики, в перших числах листопада одержувачі субсидії вже можуть розраховувати на автоматичний перерахунок.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як сім'ї розрахувати свою субсидію, виходячи з площі житла, наявності лічильників, кількості проживаючих у квартирі/будинку.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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