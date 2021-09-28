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Україна

Бойовикам на Донбасі не вистачає гарматного м'яса: «контрактникам» забороняють звільнятися

16:38 28 вересня 2021
Військові

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей окупаційна влада активно зазиває місцевих жителів на військову службу у 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК, перешкоджаючи звільненню тих, чий контракт закінчується.

За даними ГУР Міноборони України, у місцевих ЗМІ збільшилися обсяги реклами військової служби за контрактом, зросла і кількість пропагандистських груп, призначених для роботи у з'єднаннях та частинах супротивника, а також у цивільних навчальних закладах і на підприємствах.

«У той же час для недопущення зниження рівня укомплектованості особовим складом підрозділів на передових позиціях російське окупаційне командування намагається примусово залишити на військовій службі осіб, у яких закінчується термін контракту. Зокрема, таким військовослужбовцям заборонено видавати документи, що засвідчують особу, у тому числі й вже оформлені російські паспорти, які зберігаються у штабах з'єднань та частин», — відзначають у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Нагадаємо, що бойовики продовжують обстріли позицій підрозділів Об'єднаних сил. Так, напередодні збройні формування РФ на Донбасі 8 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції ВСУ в районі Попасної, Катеринівки, Новолуганського, Золотого, Кримського. В результаті обстрілу був поранений український військовослужбовець, якого евакуювали у лікувальний заклад.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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