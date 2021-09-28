Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що вносить зміни до Положення про проходження громадянами військової служби в ЗСУ.

Зокрема, документом, опублікованим на президентському сайті, вводиться поняття «рекрут» — так будуть називати призовників до принесення ними військової присяги. Після присяги таким військовослужбовцям присвоюється військове звання солдата (матроса).

«Для осіб рядового складу первинним є військове звання рекрута, для осіб офіцерського складу первинним є військове звання молодшого лейтенанта», — йдеться в документі.

Також указ визначає терміни продовження служби за контрактом. Так, з курсантами вищих військових навчальних закладів та слухачами курсів військової підготовки офіцерського складу, які не мають військових звань офіцерського складу, після закінчення навчання або підготовки на посади осіб сержантського, старшинського та офіцерського складу укладається контракт терміном на 5 років. За спеціальностями льотного складу осіб офіцерського складу авіації — терміном на 10 років.

Рядові можуть продовжити контракт на три роки, сержанти і старшини — на термін від 3 до 5 років.

Також документ визначає порядок присвоєння чергових звань військовослужбовцям.

Нагадаємо, що цього року парламент у другому читанні затвердив закон про створення територіальних центрів комплектації та соцпідтримки, який передбачає призов резервістів без оголошення мобілізації. Документом вводиться новий вид військової служби — служба за призовом з числа резервістів в особливий період.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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