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Україна

На окупованому Донбасі людям хочуть заборонити згадувати про нормальне життя

15:51 28 вересня 2021
Донецьк

Жителі Донбасу не повинні згадувати про нормальне життя та атрибути цивілізації, які були доступні їм у минулому. Про це заявив російський військкор Юрій Кошеня під час інтерв'ю з так званим «спікером народної ради ДНР» Володимиром Бідьовкой.

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«Мені здається, що в Донецьку потрібно прийняти закон про те, що досить жити минулим. Тому що має місце розчарування ситуацією, постійна ностальгія по ситому життю, коли не стріляють, коли можна вільно пересуватися, брати кредити і т. д. Люди не відчувають реальність!» — заявив військкор.

Реакції дончан на цю сумнівну ініціативу поки немає.

Раніше «ФАКТИ» писали, що суд в Москві залишив під арештом екс-ватажка бойовиків «ДНР» Тимофєєва («Ташкента»).

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