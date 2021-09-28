Єврокомісія займеться газовим контрактом Росії та Угорщини в обхід України

Єврокомісія проаналізує наслідки контракту про постачання газу в обхід України, який підписали Угорщина і російський «Газпром».

Про це на брифінгу заявив представник Єврокомісії Тім Макфі, відповідаючи на запитання журналістів, передає «РБК-Україна» .

«Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту», — зазначив він.

Нагадаємо, що підписання 15-річного контракту на постачання «блакитного» палива в Угорщину через Сербію і Австрію викликало чергове загострення українсько-угорських відносин.

Так, Україна заявила про намір звернутися до Єврокомісії, щоб перевірити контракт з «Газпромом» на відповідність документа європейському законодавству у царинф енергетики. А міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто назвав дії української сторони «серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки» і повідомив про виклик до МЗС українського посла.

У Києві в свою чергу заявили про «дзеркальні» заходи, викликавши «на килим» керівника дипломатичної місії Угорщини в Україні.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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