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«Червона» зона карантину: в Міносвіти назвали важливу умову для роботи шкіл та дитсадків

12:45 28 вересня 2021
Дитсадок

Школи в «червоній» зоні карантину будуть працювати тільки за умови 100% вакцинації вчителів. Про це заступник міністра освіти та науки Віра Рогова, заявила в ефірі «Сніданок з 1+1».

Представниця Міносвіти підкреслила, що в «помаранчевій» і «жовтій» зоні передбачається вакцинація 80% педагогів для того, щоб навчальні заклади продовжували роботу в повноцінному режимі. Причому продовжують вчитися всі діти — в дошкільних, початкових, спеціальних і середніх школах.

«Якщо регіон переходить в „червону“ зону, то обов'язкова 100% вакцинація вчителів. Якщо такого показника немає, то навчальний заклад перейде на дистанційну освіту», — сказала Віра Рогова.

Вона зазначила, що мова йде про повну вакцинацію всього колективу установи, що стосується всіх навчальних закладів: дитсадків, початкових і спеціалізованих шкіл.

Раніше повідомлялося, що умова про необхідність вакцинації 80% персоналу навчального закладу не поширюється на дитсадки — вони повинні були працювати навіть в «червоній» зоні.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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