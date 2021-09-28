«Російський» контракт Будапешту: Україна викликала «на килим» посла Угорщини

Україна симетрично відповіла на дії офіційного Будапешту, викликавши очільника угорської дипломатичної місії до МЗС.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, який підтвердив «дзеркальні» дії української сторони.

«МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, щоб донести нашу принципову позицію», — зазначив він.

В Україні вважають, що транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави і енергетичну безпеку Європи, і що нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам.

«Українська сторона вдасться до рішучих заходів для захисту національних інтересів», — додав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, що з 1 жовтня має набути чинності контракт, укладений Угорщиною з російським «Газпромом», згідно з яким «блакитне» паливо піде в цю країну не через українську ГТС, а через Сербію та Австрію.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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