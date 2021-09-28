Скандал з «російською» угодою Будапешту: Угорщина викликає посла України

В Угорщині, яка підписала контракт з Росією на постачання газу в обхід України, болісно відреагували на наміри української сторони звернутися до Єврокомісії за оцінкою угоди на відповідність європейському законодавству у царині енергетики.

Так, очільник угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що до зовнішньополітичної офіції викликали посла України в Угорщині. Він назвав контракт з «Газпромом» «великим успіхом», що гарантує газопостачання Угорщини на найближчі п'ятнадцять років, а позицію України — «глибоко обурливою».

Нагадаємо, що угода з російським монополістом набуває чинноситі з 1 жовтня. Угорщина отримуватиме 4,5 млрд кубометрів газу на рік. 3,5 млрд пройде через Сербію газогоном «Турецький потік», а 1 мільярд — через Австрію. Контракт уклали на 15 років з можливістю перегляду умов через 10 років.

Очільник угорської зовнішньополітичної офіції додав, що вважає дії української сторони «серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки» і «бажанням перешкодити безпечному газопостачанню Угорщини, опаленню будинків угорського народу і роботі промисловості».

Згадавши про допомогу, яку Угорщина надавала Україні, зокрема, реабілітацію бійців ВСУ, надання медичного обладнання та інвестиції, Сийярто назвав дії України «недружнім кроком».

«Ми говоримо про спробу порушити наш суверенітет і викликаємо посла України в МЗС», — додав він.

Нагадаємо, що останніми роками відносини між Україною і Угорщиною були непростими. Так, угорська сторона блокувала північноатлантичні плани України, наполягаючи на необхідності зміни закону України про освіту — офіційному Будапешту не подобалося, що дітей, у тому числі й етнічних угорців, вирішили навчати державною мовою.

А восени 2018 року Петер Сійярто потрапив до баз даних «Миротворця» — за «замах на суверенітет і територіальну цілісність України», а також «прямі загрози вторгнення в Україну», «підтримку сепаратистських настроїв в Україні» та участь «в організації провокації, спрямованої на масове порушення громадянами України законодавства України». Його дані знаходяться на «Миротворці» й до цього часу.

Фото зі сторінки міністра закордонних справ Угорщини у соцмережах.

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