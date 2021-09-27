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Україна

Угорщина підписала газовий контракт з Росією в обхід України: всі подробиці

22:51 27 вересня 2021
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На тлі подорожчання газу на європейському ринку, Угорщина підписала контракт з Росією про постачання газу в обхід України, повідомили в українському МЗС.

Угода набирає чинності 1 жовтня. Згідно з контрактом, Угорщина буде отримувати по 4,5 млрд кубометрів газу на рік. 3,5 млрд пройде через Сербію по газопроводу «Турецький потік», а 1 мільярд — через Австрію.

Угоду уклали на 15 років з можливістю перегляду умов за 10 років.

В МЗС України вже повідомили, що мають намір оскаржити через Європейську комісію газовий контракт Угорщини та РФ.

«Українська сторона також звернеться до Європейської комісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики», — йдеться в повідомленні.

Київ уже відреагував на недружній крок Будапешта, перенісши засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Своєю чергою глава угорського МЗС Петер Сійярто звинуватив Україну у спробі втручання у внутрішні справи його країни. Він назвав угоду з РФ щодо газу не політичною угодою, а питанням енергетичної безпеки країни.

Нагадаємо, газопровід «Північний потік-2», який загрожує економічній безпеці України, потрібно обговорювати у нормандському форматі. З такою заявою днями виступив глава Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що Москва вже почала використовувати газогін як зброю проти України.

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