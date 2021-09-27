Пенсії, газ, опалення, телефонний звʼязок та ліки для діабетиків і від «афганського синдрому»: що зміниться з 1 жовтня

1 жовтня в Україні вводяться нові тарифи на комунальні послуги . Причому зростуть не всі з них. Так, для частини населення електроенергія подешевшає . Для тих, хто використає не більше 250 кВт-год на місяць, вартість складе 1,44 грн/кВт-год. Всі інші (а також колективні споживачі, мешканці гуртожитків, дачних кооперативів тощо) платитимуть, як і тепер, по 1,68 гривні за кіловат (і за перші 250 — також). Для користувачів з електроопаленням та електроплитами ніяких знижок не передбачено. На думку міністра енергетики Германа Галущенка, платити за новою ціною будуть близько 80 відсотків українців. Такий тариф буде діяти до 30 квітня наступного року. Тарифні коефіцієнти для споживачів, що встановили багатозонні лічильники, лишаються.

Тарифи на комунальні послуги й телефонний звʼязок

Це зниження ціни на «світло» для населення відбудеться завдяки новій моделі ПСО (покладання спеціальних зобовʼязань). Оскільки ціна значно нижча ринкової, «заплатять» за неї держпідприємства («Енергоатом» і «Укргідроенерго», що будуть компенсувати постачальникам різницю між «побутовою» ціною та ринковою) та промислові споживачі. Експерти прогнозують, що ціна електроенергії для промисловості буде зростати й надалі. А з нею — і вартість товарів, у яку будуть закладати підвищену ціну на електроенергію. В результаті весь тягар компенсації ляже на споживачів товарів та бюджет (тобто на платників податків — нас з вами).

Очікується значне (на 30−80%) підвищення тарифів на гарячу воду та опалення. В деяких містах планується підвищувати ціну гігакалорії тепла майже до 3000 гривень, а кубометра гарячої води — до 200 і більше. Щоправда, в багатьох регіонах місцева влада заявляє, що буде намагатись стримати зростання цін. Так, Київ хоче не допустити зростання тарифів, якщо на державному рівні будуть вчасно прийняті рішення про компенсацію тарифної різниці. Вінницька облрада проголосувала за те, щоб лишити ціну тепла для населення на рівні торішньої. Але його вартість вже підвищили, наприклад, у Тернополі (на 79%) та Кременчуці (на 53%).

Таке підвищення обґрунтовують тим, що з весни не діє механізм ПСО, за яким «Нафтогаз» продавав паливо підприємствам теплокомуненерго за регульованою ціною. Тепер же ціна газу — ринкова, а ще за нього вимагають передоплату. Як заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, «для окремих категорій споживачів ціна зросла майже у 5 разів». Також ріст цін на газ зумовлений створенням штучного дефіциту блакитного палива в Європі, що його Кремль створив за участі «Газпрому» в процесі політичних і бізнесових ігор навколо «Північного потоку-2», будівництво якого нещодавно завершили.

За даними Bloomberg, першу нитку газопроводу «Газпром» хотів запустити вже 1 жовтня. Та, за словами голови правління «Газпрому» Олексія Міллера, поки що постачання газу не буде, бо потрібно провести технічні випробування та сертифікацію газопроводу. А тим часом Вищий земельний суд у Дюссельдорфі ухвалив, що «Північний потік-2» все ж повинен виконувати газову директиву ЄС, згідно з якою одна компанія не може одночасно бути постачальником газу і володіти трубопроводом, яким він транспортується. У випадку з «Газпромом» (експортувати газ із РФ може тільки він) і «Північним потоком-2» це значить, що російський газ трубопроводом можна постачати тільки на половину його потужності — інші 50 відсотків повинні бути зарезервовані за іншими компаніями.

Ціна газу для населення залежить від постачальника

Що ж до населення України, то ціна газу для нас, як і раніше, залежить від постачальників. У вересні ціна кубометра була в межах 7,8−16,78 грн. На жовтень вона складе (залежно від встановленого постачальниками тарифу) від 7,96 гривні за кубометр (у тарифах «Нафтогазу» «Фіксований» та «Комфортний сезон»). На момент підготовки цього матеріалу ще не всі газопостачальні компанії оприлюднили ціни на жовтень. Але, наприклад, вартість кубометра газу складе 11,5 гривні у місячному тарифі «Агросинтез Трейдинг (Neogas)», 30,50040 — у місячному «КиївГазЕнерджи», 31,06 у місячному АС Енергія тощо (з ПДВ, але без ціни на розподіл та транспортування).

З 1 жовтня підвищує тарифи й «Укртелеком». Так, «Домашній базовий» (нинішня вартість 139 грн на місяць за безлімітні міські, по 500 хвилин міжміського звʼязку та SIP-телефонії, 300 — на мобільні) буде коштувати 179 грн. «Домашній безлімітний» (безлімітні міські, по 1000 хвилин міжміського звʼязку і дзвінків на мобільні, 500 хв SIP-телефонії) — 189 грн.

Пенсії, субсидії та зарплата вчителів

Проте іноді бувають і приємні підвищення. Так, з 1 жовтня (Міжнародний день людей похилого віку, до речі) на суму до 400 гривень зростуть виплати майже мільйону українських пенсіонерів. Це було заплановано ще на липень, але тоді порадувати пенсіонерів у держави «не склалось». Тепер же щомісячні доплати стануть отримувати 75−80-річні українці — за наявності у них достатнього трудового стажу (25 років для чоловіків і 20 для жінок) пенсії їм буде підвищено мінімум до 2500 гривень.

Поки що Україна — в «жовтій» зоні епідемічної небезпеки, але деякі регіони вже у жовтні можуть опинитись у «червоній». Що може завадити нормальному освітньому процесу — до сьогодні ще не вакциновані від коронавірусу багато працівників шкіл та дитсадків. А за умовами різних рівнів карантину для їх онлайн-функціонування повинно бути щеплено від 80 до 100 відсотків персоналу. Тому директори освітніх закладів та чиновники «від освіти» залякували підлеглих, що в разі переходу на дистанційне навчання зарплату вчителів «уріжуть». Та міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що такого не буде: «Вчителі не можуть бути позбавлені оплати праці, так само як вона не може бути скорочена при дистанційному викладанні».

Наразі в країні вже багато шкіл і вишів переходять на дистанційне навчання. Та міністр у своєму Telegram-каналі запевнив, що дитсадки будуть працювати незалежно від рівня вакцинованості персоналу. А також пообіцяв вберегти від «дистанційки» наймолодших школярів та учнів спеціальних шкіл: «Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу НЕ поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1−4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм».

У жовтні розпочинається опалювальний сезон. І якщо якийсь регіон в цей час перейде в «червону» карантинну зону (найближче до них зараз Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська області), його мешканці можуть розраховувати на підвищені житлові субсидії. При розрахунку розміру субсидій будуть автоматично застосовуватися підвищені в півтора раза нормативи на житлово-комунальні послуги.

Медична допомога

1 жовтня — черговий остаточний термін повного переходу на електронні лікарняні.Як вже повідомляли «ФАКТИ», вони будуть відкриватись та продовжуватись лікарями у спеціальному реєстрі на порталі Пенсійного фонду. Інформація про них буде доступна Фонду соціального страхування (спеціалісти якого можуть перевіряти обґрунтованість висновків лікарів) та роботодавцям. Закриватиметься такий лікарняний автоматично — у разі, коли пацієнт не прийшов продовжувати лікарняний. Оскільки до системи буде вноситись найменування роботодавця пацієнта та його податковий номер в Єдиному державному реєстрі, хворі повинні знати точну назву та податковий номер підприємства, на якому працюють.

Також з 1 жовтня зміниться порядок забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет. Інсулінову програму почне адмініструвати Національна служба здоровʼя — тепер не повинно бути випадків, коли обсяги субвенцій з бюджету країни були недостатні, й хворі не могли отримати інсулін, бо місцеві бюджети не були зобовʼязані дофінансовувати програму.

Рецепт на інсулін буде тільки електронним

Тепер ендокринолог буде складати план лікування, призначати тип та дозування інсуліну, вносити ці дані в електронну систему охорони здоров’я та виписувати електронний рецепт. Пацієнти зможуть реалізувати ці рецепти у будь-яких аптеках, що працюють за програмою «Доступні ліки» та мають договір з НСЗУ щодо реімбурсації інсулінів. Надалі повторний рецепт можна буде отримати як в ендокринолога, так і (за складеним ендокринологом планом) у терапевта, педіатра чи сімейного лікаря, з яким підписана декларація. Проте по завершенні плану ці лікарі виписати рецепт не зможуть — потрібно буде знову відвідати ендокринолога для складання нового.

Програма «Доступні ліки» розширюється. Тепер у списку препаратів, які надаються безоплатно чи з частковою оплатою, — ліки для пацієнтів із такими розладами психіки та поведінки, як ПТСР (посттравматичний стресовий розлад, часто зустрічається в учасників бойових дій, на пострадянському просторі відомий як «афганський синдром»), депресія, епілепсія, шизофренія, афективні та невротичні розлади. Електронні рецепти для них виписує тільки невролог або психіатр. Сімейні лікарі виписати їх не зможуть навіть за наявності вже складеного «вузьким спеціалістом» плану лікування.

«Головний біль» продавцям алкоголю

З 1 жовтня для всіх реєстраторів розрахункових операцій (у тому числі програмних РРО) стає обовʼязковим зазначення у фіскальних касових чеках цифрового значення штрихкоду марки акцизного податку на реалізовані алкогольні напої. Це додасть «головного болю» готелям з їх мінібарами та закладам, що продають алкоголь на розлив та готують коктейлі з кількох алкогольних напоїв. Як пояснює Держподаткова служба, «при програмуванні алкогольної продукції, що використовується у приготуванні коктейлів, слід забезпечити введення даних марки для відображення її реквізитів у розрахунковому документі при її відкупорюванні, в межах отримання першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив». А вся реалізована через мінібари алкогольна продукція (і акцизні марки на неї) також повинна бути «чітко й однозначно ідентифікована» у фіскальних чеках.

У звʼязку з цим відбудуться зміни у роботі АРІ Фіскального сервера контролюючого органу Електронного кабінету. Користувачі та розробники ПРРО про нові протоколи передачі інформації, які необхідно використовувати в процесі використання зазначеного АРІ, та оновлений опис АРІ Фіскального сервера можуть дізнатись на банері «Програмні РРО» в режимі «Опис АРІ фіскального сервера контролюючого органу (Електронний кабінет) версія 01.09.2021».

Транспорт та дороги

З 1 жовтня на виключно безготівкову оплату проїзду в громадському транспорті переходить Тернопіль. Також зросте і вартість проїзду (нині вона ще становить 5−7 гривень). У всіх тролейбусах, автобусах та маршрутках міста сплатити за проїзд можна буде «Соціальною картою тернополянина» (8 грн поїздка), електронним квитком («проїзним» — 9 грн поїздка), безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком (всі варіанти — 10 грн поїздка). Причому протягом 30 хвилин після оплати проїзду пасажир зможе здійснити пересадку на інший маршрут і продовжити поїздку без оплати. Продаж разових квитків буде організовано через 113 терміналів самообслуговування EasyPay. Пенсіонери та школярі, як і раніше, будуть їздити безплатно.

Також з 1 жовтня набирають чинності зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, відомі як «закон проти руйнування доріг». Запроваджується адміністративна відповідальність за перевищення габаритно-вагових норм автотранспорту, правопорушення у сфері безпеки на автотранспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото-, відео- чи кінозйомки (як в ручному, так і в автоматичному режимі), невиконання вимог представників Укртрансбезпеки про зупинку, внесення недостовірних відомостей про масу або габарити вантажу до товарно-транспортної накладної чи іншого документа тощо.

А з 5 жовтня «Укрзалізниця» в тестовому режимі запускає новий поїзд: 795/796 Київ-Гайворон (Кіровоградська область). По вівторках, п’ятницях та неділях він вирушатиме о 14:41 з Києва та прибуватиме в 00.11 наступного дня до Гайворона. Звідки о 01.10 потяг відправлятиметься у зворотному напрямку з прибуттям до Києва о 10:52. Зупинки передбачені, в основному, у Вінницькій області: на станціях Козятин-1, Вінниця, Гуменне, Вороновиця, Фердинандівка, Війтівці, Немирів, Сажки, Кароліна, Самчинці, Семенки, Ситківці, Криштопівка, Гайсин, Зятківці, Антонівка, Дукля, Орлик, Генрихівка, Джулинка та Ставки.

Рішення щодо подальшого курсування поїзду буде ухвалене за кілька тижнів — коли «Укрзалізниця» проаналізує пасажиропотік на цьому маршруті.

Також читайте у «ФАКТАХ»: Субсидії на опалювальний сезон: як розрахувати та де перевірити призначення соцвиплати

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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