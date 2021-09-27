МОЗ хоче усувати головлікарів за підробку ковід-сертифікатів

Незважаючи на посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів, в Україні продовжують підробляти ці документи. Міністерство охорони здоров'я ініціювало відсторонення головлікарів, в установах яких підробляли свідоцтва про проведення вакцинації. Про це відомство повідомляє в своєму Facebook.

«Наразі на низку лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров’я, де працюють ці лікарі, — об’єднаних територіальних громад — із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їх лікарнях», — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

При повторному порушенні ініціюється анулювання ліцензії установи охорони здоров'я та розрив контракту між нею та Національною службою здоров'я. В результаті територіальній громаді доведеться самостійно фінансувати цю установу.

Нагадаємо, паперовий COVID-сертифікат тепер можна отримати без походу до лікаря.

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